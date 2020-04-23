Разрушается самый большой в мире айсберг

Самый крупный айсберг Антарктиды – А-68 – потерял кусок льда, площадь которого составляет около 175 квадратных километров. По мнению специалистов, процесс разрушения А-68 может растянуться на многие годы, отмечает ВВС.

Сейчас айсберг движется на север от Антарктического полуострова. Он вошел в бурное теплое течение, которое должно перенести его в Южную Атлантику.

Ученые отметили, что новый разлом может означать «начало конца» ледяного гиганта.

Айсберг откололся от ледника Ларсена в июле 2017 года. Длина глыбы составляла 175 км, ширина – 50 км, при средней толщине льда в 190 метров. Масса ледника оценивается в один триллион тонн, а его первоначальная площадь равнялась шести тысячам квадратных километров. Для сравнения: площадь острова Кипр составляет 9300 кв. км, а острова Гавайи, крупнейшего в одноименном архипелаге, - 10 400 квадратов.

Уход А-68 в свободное плавание уменьшил площадь шельфового ледника Ларсен-С сразу на 12%.