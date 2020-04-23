Новое назначение Сааашвили может рассорить Грузию с Украиной

Депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили допустил пересмотр отношений с Украиной в случае назначения Михаила Саакашвили в правительство страны. Об этом сообщает «Страна.ua».

Он напомнил, что Саакашвили — человек, который «обвинен судебной системой Грузии и которого разыскивают сегодня». Ионатамишвили считает, что его назначение сделает отношения между странами «очень сложными».

В частности, парламентарий допустил, что Грузия может отозвать посла из Киева.