Помпео: Коммунисты Китая заплатят за пандемию коронавируса

Китай стал причиной "огромных страданий" многих людей и "огромной проблемы для мировой и американской экономики", поскольку вовремя не проинформировал мировое сообщество об угрозе распространения коронавируса, заявил в интервью Fox News госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает интернет-издание Гордон.

По словам Помпео, в вопросе взаимодействия с китайским правительством до сих пор нет "полной прозрачности". Он отметил, что обеспокоен тем, что "есть вещи, о которых мы не знаем".

В настоящее время цель администрации Дональда Трампа – остановить распространение коронавируса, возродить экономику и "получить факты о вспышке заболевания, которые отсутствуют", - сказал Помпео, выразив уверенность, что Китай ответит за случившееся.

"Я абсолютно уверен, что Коммунистическая партия Китая заплатит цену за то, что они сделали здесь, конечно, это будет исходить от Соединенных Штатов. Я не знаю точно, какую форму это примет", – сказал американский дипломат.