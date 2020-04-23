Саакашвили: «Я принял предложение занять пост вице-премьера Украины»

Бывший глава Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ответил согласием на предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост заместителя премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

"Я принял предложение президента Зеленского", - сказал он в пятницу перед встречей с членами фракции "Слуги народа".

Саакашвили при этом уточнил, что Зеленский поручил ему "заниматься переговорами с МВФ", так как на Украине сложилась "катастрофическая ситуация в экономике".