Президенты Беларуси и Литвы пообщались впервые за 10 лет
Между президентами Литвы и Беларуси впервые за десять лет состоялся разговор. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу литовского президента.
Отмечается, что во время разговора, который прошел в формате видеоконференции, президент Литвы Гитанас Науседа предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко помощь в борьбе с пандемией коронавируса.
Лидеры двух стран обсудили необходимость обеспечения транзита товаров между странами и строительство Белорусской АЭС по соседству с Литвой.
В ходе видеовстречи обсуждались нефтегазовые и транспортные проекты в основных отраслях, в рамках которых сотрудничают Литва и Беларусь, а также межправительственные инициативы относительно двустороннего экономического сотрудничества.
Последний разговор между президентами Литвы и Беларуси состоялся в 2010 году, когда президент Беларуси посетил Литву.