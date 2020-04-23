Президенты Беларуси и Литвы пообщались впервые за 10 лет

Между президентами Литвы и Беларуси впервые за десять лет состоялся разговор. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу литовского президента.

Отмечается, что во время разговора, который прошел в формате видеоконференции, президент Литвы Гитанас Науседа предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко помощь в борьбе с пандемией коронавируса.