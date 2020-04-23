В Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента

Врачи китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, вылечили последнего тяжелобольного пациента в местной больнице. Об этом сообщил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

"Согласно только что поступившим данным, в Ухане вылечили последнего больного, у которого заболевание, вызванное коронавирусом, протекало в тяжелой форме, и на сегодняшний момент число таких пациентов в этом городе равно нулю", - цитирует Ми Фэна ТАСС.

С момента вспышки коронавируса в Ухане было подтверждено более 50 тысяч случаев заражения, около 93% инфицированных выздоровели, умерли 3 869 человек.