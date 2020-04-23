Самед Сеидов предложил вызывать представителей МИД в Милли Меджлис

Отношение министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна к заявлению, озвученному министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, является очередной провокацией. Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал глава парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, пишет газета "Ени Мусават".

Депутат отметил, что это не первая провокация Армении, добавив, что надо сделать так, чтобы она стала последней.

Самед Сеидов коснулся и критики в адрес Министерства иностранных дел Азербайджана, которую в последние дни озвучивают члены парламента.

«Я предлагаю, чтобы представители МИД были приглашены в Милли Меджлис для проведения совместных обсуждений вокруг вопросов урегулирования конфликта. Однажды мы уже проводили подобное заседание, и оно было очень плодотворным», - сказал Самед Сеидов.

При этом депутат напомнил слова президента Ильхама Алиева о том, что члены правительства должны быть в постоянном контакте с парламентом.