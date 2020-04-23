После процедуры отбора по соответствующим критериям 12 претендентов будут бороться за победу в финале. Каждый из них - бизнесмен, работающий в разных областях. Среди претендентов на звание «EY Предприниматель года™» в Азербайджане - предприниматели, работающие в сфере производства изделий из железа, труб, стекла, мебели, сельскохозяйственной продукции, строительства, нефтегазовой промышленности, онлайн-бизнеса и др.

Окончен прием заявок на участие в конкурсной программе «EY Предприниматель года™», проводимой впервые в стране со стороны одной из крупнейших аудиторских и консалтинговых компаний «EY Azerbaijan», при поддержке Международного Банка Азербайджана и BP Azerbaijan. Десятки малых и средних предпринимателей подали заявки на программу, которая также поддерживается стратегическим партнером Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана.

«EY Предприниматель года™» - это глобальная программа, признающая предпринимательские достижения отдельных лиц и компаний, которые демонстрируют лидерство, успех и стремление улучшить качество жизни в своем сообществе, стране и мире в целом. Программа существует более 30 лет и в настоящее время проводится ежегодно в более чем в 60-ти странах мира и 145 городах. Участие в программе «EY Предприниматель года™» предоставляет предпринимателям новые возможности для общения со своими коллегами, развития своего бизнеса и расширения возможностей своей компании и команды.

Бизнес достижения финалистов, впервые участвующих в конкурсе в Азербайджане, будут оценены независимым жюри, представляющим авторитетные международные организации. Победитель будет объявлен 25 апреля 2020 года на онлайн-мероприятии, в связи с режимом карантина. Победитель финального этапа будет представлять Азербайджан в международном финале конкурса «EY Предприниматель года™».

Поддерживая эту программу в нашей стране, Международный Банк Азербайджана, надежный партнер предпринимателей, стремится поддерживать достижения местных предпринимателей, мотивировать их, объединять и развивать деловые отношения между предпринимателями.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.