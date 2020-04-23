Путин перенес дату окончания Второй мировой

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

В документе говорится, что теперь 3 сентября будет значиться Днем окончания Второй мировой войны 1945 года. Памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» упраздняется тем же законом.

Данный закон был принят Госдумой 14 апреля 2020 года и одобрен Совфедом 17 апреля 2020 года.