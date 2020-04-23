Ученые подсчитали, насколько сокращает жизнь коронавирус

Коронавирус сокращает среднюю продолжительность жизни человека более чем на 10 лет. Об этом говорится в исследовании ученых национальной службы Шотландии, а также университетов Эдинбурга и Глазго, опубликованном на портале Wellcome Open Research.

В качестве эталона ученые взяли таблицы Всемирной организации здравоохранения, с помощью которых рассчитывают потерянные года жизни из-за различных болезней. Исследователи также использовали данные о смертности от коронавируса в Италии и ожидаемой продолжительности жизни в Великобритании.

Выяснилось, что в среднем мужчины теряли по 13 лет жизни из-за инфекции, а женщины — около 11 лет. «Среди пациентов, умирающих от COVID-19, по-видимому, существует значительная нагрузка с точки зрения потерянных лет жизни, соизмеримое с такими заболеваниями, как ишемическая болезнь сердца или пневмония», — написали исследователи.

Они отметили, что корректировка на количество и вид долгосрочных заболеваний лишь незначительно снижает потерю лет от предполагаемой продолжительности жизни из-за смерти от инфекции.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число зараженных коронавирусом уже превышает 2,7 млн, а более 190 тыс. человек умерли.