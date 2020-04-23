Владелец 49 квартир обратился за помощью в 190 манатов

По его словам, процесс выдачи единовременных выплат продолжается, и их уже получили 350 тысяч человек.

Изучение обращений за единовременной помощью для безработных выявило, что зачастую за ней обращаются зажиточные граждане, имеющие работу, а также получающие пособия и соцвыплаты от государства. Об этом haqqin.az заявил руководитель отдела по коммуникации и связям с общественностью Министерства труда и соцзащиты населения Фазиль Талыбов.

Вместе с тем, из рассмотренных на сегодняшний день обращений 260 тысяч прислали люди, работающие по договору и получающие зарплату, 160 тысяч человек с активным VOEN, 150 тысяч получающие различные социальные выплаты и помощь от государства. Кроме того, 60 тысяч обращений прислали люди, проживающие за пределами Азербайджана и которые не могут пройти регистрацию как безработные в Азербайджане.

29 тысяч из обратившихся людей имеют две или более зарегистрированные недвижимости. Еще 9 тысяч человек получают арендную плату за сдаваемые объекты.

Фазиль Талыбов отметил, что среди обращающихся за помощью в 190 манатов немало людей, владеющих 4-5 объектами, автомобилями и имеющими хороший доход.

«Имеет ли право гражданин, владеющий 49 квартирами, претендовать на выплату для безработных в 190 манатов? Или что побуждает 3000 людей с доходом выше 10 тысяч манатов обращаться за этой помощью? Именно после того, как людям из таких категорий было отказано в выдаче помощи, в социальных сетях началась кампания по очернению и клевете», - сказал он.

Представитель министерства добавил, что такие люди должны стать объектами общественного порицания, т.к. затормаживают работу с обработкой обращений от людей, которые действительно нуждаются в помощи.