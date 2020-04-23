Британцев оставят без парикмахерских еще на полгода

Салоны красоты и парикмахерские в Великобритании не откроются в течение еще шести месяцев, сообщает газета The Sun.

Ученые, консультирующие правительство Великобритании, не нашли эффективного способа, позволяющего салонам красоты безопасно работать в условиях эпидемии и без прямого контакта с клиентами.

Отмечается, что если салоны будут закрыты еще полгода, обанкротиться могут более 40 тысяч коммерческих предприятий.

Все парикмахерские в Великобритании закрылись 23 марта после того, как премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина. Предприниматели надеются, что власти для поддержки бизнеса продлят рассчитанную до июня программу предоставления финансовой помощи.