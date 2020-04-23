Байден уличил Трампа в желании перенести выборы ради победы

Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии уличил действующего американского лидера Дональда Трампа в желании перенести президентские выборы, которые должны пройти в ноябре. Об этом политик заявил в ходе онлайн-встречи со своими сторонниками, передает Politico.

«Запомните мои слова. Я думаю, что он собирается каким-то образом отложить выборы и придумать причину, по которой выборы не состоятся. Он думает, что это единственный способ, который поможет ему выиграть», — предупредил Байден.

Как пишет издание, ранее бывший вице-президент уже неоднократно заявлял, что пандемия коронавируса никак не должна повлиять на проведение выборов. В частности, он упоминал, что выборы в США проводились даже в годы Гражданской войны и во время Второй мировой.