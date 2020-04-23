Омбудсмен пожаловалась на бюрократию в азербайджанских судах

Омбудсмен отметила, что отчетный год был успешным в Азербайджане с точки зрения защиты прав и свобод человека.

На пленарном заседании Милли Меджлиса был заслушан ежегодный отчет за 2019 год уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана. Как сообщает Trend, доклад представила омбудсмен Сабина Алиева.

В докладе было сказано, что от людей в Азербайджане омбудсмену поступило много жалоб на суды. На основании анализа обращений выяснилось, что в ряде случаев несвоевременно выполнялись, или выполнялись не в надлежащем порядке, обязанности, возложенные на суды.

Было отмечено, что несвоевременное отправление сторонам решений суда приводит к росту волокиты и потери времени. В жалобах сообщается, что судебные исполнители нарушают правила этического поведения. Также отмечается, что нижний уровень размера алиментов, установленных судом, не должен быть меньше размера прожиточного минимума для детей.

В докладе подчеркивается, что в связи с этим в законодательные акты должны быть внесены дополнения и поправки.

Наряду с этим поданы жалобы и на решения судов, связанные с алиментами, имуществом, денежными компенсациями, выплатами задолженностей по заработной плате, но больше всего жалоб связано с неисполнением решений судов, связанных с алиментами. Было отмечено, что для устранения недочетов был проведен ряд мер.

После обсуждений доклад был вынесен на голосование и принят.