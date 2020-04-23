Чехия первой из стран Евросоюза открыла границы

Правительство Чехии приняло решение открыть границы страны и снять ряд других ограничений, которые вводились из-за коронавируса. Об этом сообщил чешский министр здравоохранения Адам Войтех.

Послабления вступают в силу с 24 апреля. Гражданам Чехии разрешено выезжать за границу, в том числе на отдых в другие страны. Министр здравоохранения уточнил, что после возвращения из поездки за рубеж выезжавший должен будет либо предоставить медицинское подтверждение, что у него нет COVID-19, либо пройти двухнедельный карантин.

Также отменен запрет на свободное перемещение по Чехии, но нельзя собираться группами более 10 человек. Одновременно ослаблен запрет на въезд иностранцев — в страну могут въезжать, в частности, студенты и граждане с деловой визой.

При этом в Чехии продлен до 25 мая режим ЧС, введенный 12 марта. Ранее людям разрешалось ходить только на работу, в аптеку и за продуктами питания. В ближайшее время в Чехии откроются парикмахерские, ТЦ, фитнес-центры и библиотеки. Число зараженных коронавирусом в стране превысило 7 тыс., умерли более 200 человек.