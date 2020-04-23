Синоптики пообещали дождливую погоду
В субботу, 25 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы, прогнозируется умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 7-9, днем 11-15, в Баку ночью 7-9, днем 12-14 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 764 до 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 75-85%.
В регионах Азербайджана завтра временами ожидаются дожди, в горных территориях снег, местами сильный. Ночью и утром туман, западный ветер местами усилится. Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 11-16 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем от 2 мороза до 3 градусов тепла.
Завтра на Апшероне ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятные для метеозависимых людей.