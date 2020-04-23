Цель проекта – внести вклад в развитие семейных хозяйств и поддержать рост прибыли населения в рамках успешно осуществляемой в стране политики самозанятости.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и ООО Bakı Abadlıq Xidməti запустили новый совместный проект - "Процветающий Апшерон", сообщили haqqin.az в пресс-службе Bakı Abadlıq Xidməti.

С этой целью жителям сел и поселков Апшеронского полуострова выдаются ростки растений (лаванда, розмарин и другие) для повышения площадей зеленых насаждений и развития сферы переработки в сельском хозяйстве. Каждая семья взамен назначенной ей платы ухаживает за этими растениями. По истечении 6-12 месяцев эти растения у них забирают и выдают новые.

При поддержке МСБ и совместной координации ООО Bakı Abadlıq Xidməti и ООО BİRGƏ уже 250 семьям в поселке Балаханы выданы 85 000 растений. В рамках проекта каждая семья будет ухаживать за 250-1000 растениями.