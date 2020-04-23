Безработные в Апшероне записываются в "Процветающий Апшерон" фото
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и ООО Bakı Abadlıq Xidməti запустили новый совместный проект - "Процветающий Апшерон", сообщили haqqin.az в пресс-службе Bakı Abadlıq Xidməti.
Цель проекта – внести вклад в развитие семейных хозяйств и поддержать рост прибыли населения в рамках успешно осуществляемой в стране политики самозанятости.
С этой целью жителям сел и поселков Апшеронского полуострова выдаются ростки растений (лаванда, розмарин и другие) для повышения площадей зеленых насаждений и развития сферы переработки в сельском хозяйстве. Каждая семья взамен назначенной ей платы ухаживает за этими растениями. По истечении 6-12 месяцев эти растения у них забирают и выдают новые.
При поддержке МСБ и совместной координации ООО Bakı Abadlıq Xidməti и ООО BİRGƏ уже 250 семьям в поселке Балаханы выданы 85 000 растений. В рамках проекта каждая семья будет ухаживать за 250-1000 растениями.
Очередной этап проекта "Процветающий Апшерон" осуществлен в поселке Зиря при поддержке ИВ Хазарского района Баку. В рамках проекта каждой из 200 семей выданы порядка 250-1000 ростков лаванды и розмарина.
Наряду с использованием растений, выращенных в рамках проекта, в облагораживании регионов также предусматривается использовать их в производстве косметической и фармацевтической продукции и масел, а также экспортировать в качестве сырья.
Исключительная важность проекта "Процветающий Апшерон" в условиях режима карантина в связи с пандемией коронавируса заключается в том, что семьи, не покидая свои дома, смогут получить дополнительный доход, ухаживая за растениями на своих приусадебных участках.
В будущем предусматривается расширить охват проекта.