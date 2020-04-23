В Испании смертность от коронавируса идет на спад

За сутки в Испании из-за коронавируса нового типа скончались 367 человек, сообщили в Минздраве королевства.

Отмечается, что этот показатель стал самым низким с 20 марта. Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами эпидемии за сутки стали 950 пациентов, пишет ТАСС.

Общее число умерших с начала распространения инфекции в Испании достигло 22 524. Всего в королевстве выявлено 219 764 случая заражения, по этому показателю она занимает второе место в мире. За 24 часа количество заболевших выросло на 6 740. Выздоровели с начала эпидемии 92 355 пациентов.