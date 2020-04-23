Выступая перед депутатами бундестага, она предостерегла перед слишком быстрым и «смелым» ослаблением принятых мер. В то же время она признала, что появление вакцины будет означать конец эпидемии.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила в бундестаге и сказала несколько важных вещей. Прежде всего, касаясь коронавируса, она заявила, что «мы не находимся в финальной стадии пандемии, а все еще в ее начале. И мы еще долго будем должны жить с этим вирусом», - сказала канцлер.

- Это никому не понравится, - сказала она, - но это правда. Нам еще долго жить с этим вирусом. Она обратила внимание на то, что обострения, связанные с вирусом, длятся довольно долго. - Каждый из нас должен приспособить свою жизнь к новым условиям как в частной жизни, так и в профессиональной. Каждый из нас может рассказать, чего ему больше всего не хватает.

По мнению Меркель, коронавирус, это - «бесконечные вызовы, брошенные демократии», так как ограничивают «наши ключевые права и потребности». Она убеждена, что ее решения об ограничени гражданских свобод, было для нее одним из наитруднейших.

- Мы ступаем по тонкому льду, я сказала бы даже, что по самому тонкому, - сказала канцлер, комментируя статистику новых заражений в Германии. В своем выступлении она призвала граждан страны к внимательности и выдержке в борьбе с вирусом.

- Если мы в начале этой пандемии покажем, сколь возможно, наибольшую выдержку и дисциплину, тем быстрее будем в состоянии вернуть жизнь в экономику, общественную и публичное пространство, и это точно, - сказала канцлер Германии.

Самое важное, что лидер Германии сообщила в бундестаге, это то, что ее страна готова вложить значительно больше денег в бюджет Евросоюза, чтобы содействовать восстановлению экономики ЕС после кризиса.

Каждое выступление «железной фрау» Германии привлекает внимание не только граждан страны, но и мирового сообщества.

Несомненно, что последняя фраза Меркель о готовности крупно вложиться в бюджет, чтобы спасти Евросоюз, вызовет осторожный оптимизм в кулуарах Брюсселя и простых граждан еврозоны.