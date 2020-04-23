Министерство иностранных дел Грузии отозвало своего посла из Украины. Об этом УНИАН подтвердили источники в дипломатических кругах.

Решение Тбилиси было принято на фоне разговоров о назначении бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской ОГА Михаила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ в украинском правительстве.

В то же время грузинские СМИ пишут, что министр иностранных дел Давид Залкалиани «был очень расстроен» решением Зеленского. Кроме того, по словам члена «Объединения национального движения» и бывшей главы Нацполиции Украины Хатии Деканоидзе, правительство Грузии практически решило объявить дипломатическую войну Украине.