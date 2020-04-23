Агентство отмечает, что ранее крупные иностранные компании, работающие в Азербайджане и Казахстане, оставались в стороне от правительственных соглашений по сокращению добычи нефти, т.к. вложенные ими инвестиции высоко ценились.

Консорциум, возглавляемый BP, впервые начнет сокращать добычу нефти на блоке месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли». Причиной этого являются обязательства, взятые Азербайджаном в рамках соглашений ОПЕК+. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре различных источника.

Однако из-за нефтяного кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Азербайджан не может сократить добычу нефти без ограничений для BP и ее партнеров.

Агентство отмечает, что за сокращением добычи нефти со стороны Азербайджана будут следить как страны-члены ОПЕК Нигерия, Ангола, Ирак, так и не входящие в картель Казахстан и Россия.

Напомним, что 12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении нефтедобычи на 10 миллионов баррелей в сутки. Согласно соглашению, Азербайджан взял на себя обязательства сократить нефтедобычу на 164 тысячи баррелей, после чего она составит 554 тысячи баррелей в сутки.

Источники агентства Reuters отмечают, что 75-80 тысяч из 164 тысяч баррелей нефти придется на долю крупных месторождений блока «Азери-Чыраг-Гюнешли. Это составляет примерно 15% от нефтедобычи на этом блоке. При этом консорциум планировал в 2020 году сохранить стабильной нефтедобычу на «Азери-Чыраг-Гюнешли».

Остальная часть обязательств Азербайджана по сокращению нефтедобычи придется на месторождения нефти, которые используются с начала прошлого года.

Сокращение нефтедобычи на «Азери-Чыраг-Гюнешли» приведет к сокращению транспортировки объемов нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.