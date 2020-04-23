Знаменитая Ирина Якутенко в интервью haqqin.az: «Главная вспышка коронавируса начнется летом»

О том, как себя вести и чего следует опасаться после отмены карантина, в интервью haqqin.az говорит проживающая в Германии молекулярный биолог, научный журналист, автор Telegram-канала «Безвольные каменщики» Ирина Якутенко.

Судя по всему, Азербайджан в мае начнет постепенно выходить из режима карантина, в частности, предполагается восстановить замороженную практически на два месяца деятельность различных сфер государственного и частного секторов экономики. В настоящее время в этом направлении предпринимают определенные шаги несколько стран, где отмечается снижение заболеваемости COVİD-19. Однако никто не питает иллюзий, что коронавирус в одночасье исчезнет, и люди больше не будут болеть.

- Германия, Чехия, США и другие страны приняли решение о постепенном выходе из карантина. Насколько, пусть и частичная, отмена ограничений является правильным решением?

- На мой взгляд, чтобы побороть пандемию коронавируса, у государств есть два пути. Первый – выработка коллективного иммунитета, когда в той или иной форме по меньшей мере 60%-70% населения страны непосредственно столкнется с вирусом, вызывающим COVİD-19. Эти люди могут переболеть или получить вакцину. Альтернатива этому, то есть второй путь – тотальный длительный жесткий карантин, который экономика какой бы то ни было страны вряд ли выдержит. Хотя и без вакцины формирование коллективного иммунитета тоже будет длиться долго, но в условиях более мягких ограничений.

- Коллективный иммунитет все-таки сопряжен с риском для пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Когда же, по-вашему, откроется более безопасный выход - вакцина?

- Эксперты, которые занимаются разработкой вакцины, очень осторожно говорят о минимальном сроке в один год. Создание вакцины, как и любого лекарства, – это длительный процесс, потому что вначале следует определить «болевую точку» вируса, на которую и будет направлено действие препарата. Потом вакцину надо будет проверить на клеточных культурах, затем на животных, далее проверяют эффективность и безопасность уже на добровольцах. На все это требуется время. Учитывая чрезвычайную ситуацию, разработка вакцины проводится в ускоренном режиме. И год – это как раз время, за которое можно будет создать вакцину в экстремальной ситуации. Обычно этот процесс занимает куда больше времени. Но через вакцинацию от коронавируса должны будут пройти миллиарды людей, поэтому очень важно тщательно все проверить.

- А не получится ли так, как с разработкой вакцины от вируса ВИЧ - иммунодефицита человека, которую ученые уже много лет обещают создать, но ее до сих пор нет. Ну и, с другой стороны, не случится ли так, что через год создадут вакцину, но коронавирус за это время мутирует и надо будет создавать уже другую вакцину?

- Для лечения ВИЧ разработана антиретровирусная терапия, которая позволяет ВИЧ-инфицированным жить столько и с таким же качеством жизни, как и неинфицированные этим вирусом люди. Поэтому вопрос вакцины от ВИЧ уже не так актуален. Вообще же, необходимость обновлять вакцину не является непреодолимым препятствием: вакцину против гриппа обновляют ежегодно. Есть основания полагать, что коронавирусную вакцину также придется регулярно, так сказать, подкручивать. Это дорого, но абсолютно реально.

- Насколько соответствует действительности мнение, что коронавирус, переходя от человека к человеку, теряет свою агрессивность, снижая таким образом и летальность?

- Да, существует теория, что патогены со временем становятся более заразными и менее летальными. Но нет никаких оснований полагать, что эта теория верна всегда. В мире еще 7 млрд неиммунных к COVID-19 потенциальных носителей. Изменения в сторону большей заразности и меньшей летальности происходят, когда число потенциальных носителей ограничено, и вирус вынужден бороться за выживание. При высокой летальности носители умирают, и вместе с ними умирают штаммы вируса. Но при таком огромном числе людей, не имеющих иммунитета, коронавирус вполне может очень долго сохранять и высокую заразность и приличную летальность. Так что рассчитывать на ослабление коронавируса пока не приходится.

- Весьма противоречива информация о том, сохраняется ли вирус на предметах. Сначала говорили, что до 24 часов, но один германский врач взял пробы в квартире больного и не нашел вируса ни на мебели, ни на раковине, ни на других предметах. Так сколько все же он может жить на разных поверхностях?..

- Пока в этом вопросе полной ясности нет. Дело в том, что данные, полученные в лабораторных условиях, не полностью отражают то, что имеет место в реальной жизни. Из лабораторных показателей известно, что определенное количество вирусных частиц могут сохраняться на некоторых поверхности до трех дней. Но мы не знаем, достаточно ли этого количества для реального заражения людей. Для того, чтобы это выяснить, необходимо провести эксперимент на людях, но пока этические стандарты не позволяют заражать людей в лабораториях опасными вирусами. Поэтому на всякий случай рекомендуется мыть руки, надевать перчатки и т.д. По мере того как ученые окончательно не прояснят пути заражения, эти меры предосторожности стоит соблюдать, хотя сейчас основным путем заражения считается контакт с больным, а не взаимодействие с зараженными поверхностями. Но это не значит, что не следует тщательно, с использованием антисептиков, соблюдать гигиену. Надо сохранить осторожность и дождаться, когда специалисты проследят больше цепочек заражений и выяснят, какое количество инфицирований было через контакт, а какое - через поверхности.

- Насколько высока вероятность того, что COVİD-19 вернется осенью, причем с большей силой, подобно тому, как это случается с сезонным гриппом?

- Сезонность эпидемий гриппа связана с тем, что летом люди разъезжаются по дачам, в отпуска, наступают каникулы в учебных заведениях – то есть снижается количество контактов между ними. К тому же летом теплее, поэтому капельки с вирусом, попадающие на поверхности, быстрее высыхают. Но все эти факторы имеют существенное влияние, когда вирус «старый», давно живет в популяции и ему трудно распространяться, так как многие люди имеют к нему иммунитет. А коронавирус для нас новая инфекция, и у абсолютного большинства людей нет иммунитета к нему. Кроме того, этим летом люди из-за карантинов никуда не поедут, но зато, если ограничения ослабят, они станут больше общаться, ходить друг другу в гости. Так что мы можем получить не снижение, а наоборот, увеличение числа инфицированных как раз летом. Но если COVİD-19 останется с нами надолго, то в условиях коллективного иммунитета он будет вести себя так же, как и грипп: осенью обострение, летом спад.

- Отчего заражение коронавирусом так разнится по статистике даже в странах одного региона? Скажем, в Италии и Испании очень высокие показатели заражения и смертности, а в Германии и Чехии они гораздо ниже…

- Дело в том, что в Германия не дожидались массового заражения и заранее ввели ограничительные меры. Вспышки случились в Баварии, земле Северный Рейн - Вестфалия, но по всей стране повального роста заболеваемости не наблюдалось. Кроме того, в Германии отслеживают цепочки заболевших, ну и в целом в этой стране очень сильная система здравоохранения. Сейчас ограничения, введенные здесь на период карантина, будут сниматься постепенно. Однако что-то останется надолго. К примеру, во многих федеральных землях принято решение об обязательном использовании масок в транспорте и магазинах. Правительство будет наблюдать, как сложится ситуация, и в случае обострения эпидемии ограничения вернут. Если вечно сидеть дома в условиях карантина, то, естественно, контактов между людьми не будет, и это позволит сдерживать эпидемию. Но при этом не будет вырабатываться коллективный иммунитет, а заодно умрет экономика. Вполне возможно, что с отменой карантина количество заражений возрастет, но этот будет контролируемый рост, при котором система здравоохранения не будет перегружена. Тем не менее от формирования коллективного иммунитета нам никуда не деться.

- Сейчас многие специалисты говорят о пользе мобильного приложения, которое прослеживает передвижение и контакты больных коронавирусом. Можно ли эти приложения считать альтернативой карантину?

- Это хорошая идея, но пока непонятно, будет ли эта технология принята из-за проблем, связанных с вопросами защиты персональных данных. Но в целом, это очень разумное решение, которое экономит много времени. Обычно, пока человек почувствует симптомы, решает, сидеть ли дома, раздумывает, болен ли он или нет, проходит 2-3 дня. За это время он с кем-то контактирует, потом вызывает врача, у него берут мазок, и еще два-три дня уходит на получение результатов. В итоге теряется почти неделя, в течение которой инфицированный человек продолжает общаться и заражать других. А приложение позволяет быстро посадить его на карантин, вычислить его контакты и остановить цепочку заражений. Приложение может служить альтернативой карантину.

- Можно ли одновременно со снятием карантина, возобновлением работы предприятий открыть границы? В самом начале пандемии ВОЗ не рекомендовала закрывать границы. У нас, например, с одной стороны Иран, где очень тяжелая ситуация с коронавирусом, а на севере Россия, которая еще не подошла к пику эпидемии…

- Если рядом есть страны, в которых эпидемия активно развивается, открыть границы с ними означает обнулить все усилия по внутреннему карантину, потому что будет очень много случаев поступления вируса извне.

- Многих наших читателей интересует вопрос природы COVID-19 – естественная ли она или это результат генной инженерии…

- Современные генетические технологии позволяют создавать сложные системы, и если не было грубого воздействия, то определить вмешательство человека может быть сложно. Кроме того, высказываются предположения, что естественный вирус мог «сбежать» из лаборатории доктора Ши Дженли в Институте вирусологии в Ухане. По слухам, там не соблюдали в должной мере требования безопасности. Но пока все это только слухи, и нет никаких доказательств лабораторного или, тем более, искусственного происхождения нового коронавируса.

С большей уверенностью можно говорить о том, что коронавирус имеет естественное происхождение и образовался путем естественной встречи вирусов в природе. Если это может произойти природным путем, то зачем искать теорию заговоров?

Если Китай не даст ход расследованию версии о неполадках в лаборатории в Ухане, то останутся люди, которые будут верить в искусственное происхождение. Но понять, как же все было на самом деле, без расследования невозможно. Одна из возможностей ответить на этот вопрос - найти животное, которое стало природным источником именно этого коронавируса. Не исключено, что это летучая мышь, панголин или еще кто-то, вирус в котором полностью идентичен тому, который вызывает COVİD-19. Обнаружение такого животного было бы однозначным доказательством природного происхождения. Но даже если это упущенное звено не найдут, это не значит, что теория заговора вокруг COVİD-19 является правдивой. Мне кажется, разумнее считать наиболее вероятной естественную природу вируса.

- В СМИ регулярно появляются сообщения о препаратах, которые излечивают коронавирус. Однако с таким же постоянством публикуются опровержения, что тот или иной препарат оказался неэффективным. Одна из постоянных версий, что COVID-19 поддается лекарствам от малярии.

- Найти препарат от вируса, который очень быстро мутирует, невероятно сложно. Первая проблема в том, что лекарство, которое сегодня работает, завтра из-за мутации вируса может потерять эффективность. Вторая трудность в том, что вирус живет внутри клетки, и для того, чтобы его убить, надо убить клетку. В случае с бактериями лекарства убивают только бактерии, а клетки не трогают. У антивирусных препаратов, которые убивают сами клетки, по сравнению с антибиотиками имеются очень сильные побочные действия. Лечить вирус всегда гораздо сложнее, чем предупредить заражение. Именно поэтому в борьбе с СOVİD-19 приоритет отдан вакцинам.

Что касается эффективности противомалярийного препарата для лечения коронавируса, то это лекарство как раз-таки не работает. Проведенные исследования по воздействию антималярийных препаратов на коронавирус были, мягко говоря, плохого качества. Да и более тщательные проработки не подтверждают эффективность подобных средств.

- Насколько достоверны тесты на коронавирус? К примеру, минздравы Испании и Австрии поставили под сомнение точность используемых тестов ряда компаний. В частности, китайских…

- На сегодняшний день нет страны или компании, которая бы производила абсолютно точные тесты. Все тесты с использованием в аппаратах ПЦР (полимеразной цепной реакции) в силу особенностей коронавируса дают очень много ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Но ученые постепенно улучшают эти тесты, поэтому во многих странах врачи для постановки диагноза используют компьютерную томографию, по которой можно точно определить коронавирусную пневмонию. Есть также тесты на антитела к коронавирусу, у которых тоже не особо блестящая чувствительность и специфичность, но все же лучше, чем у ПЦР-тестов. Однако они позволяют определить заражение не на момент заражения, а лишь постфактум. Таким вот сложным и хитрым оказался этот COVID-19.