БТА: Несмотря на карантин, общественный транспорт в Баку загружен

Несмотря на особый режима карантина в Азербайджане, в Баку растет число людей, пользующихся общественным транспортом, сказал пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, отметив, что рост числа пассажиров в основном наблюдается в часы пик.

"В стране введен особый режим карантина, и в сложившейся ситуации пассажироперевозки организуются, согласно требованиям данного режима. Призываем пассажиров действовать с учетом этого. Ежедневно как на регулярных, так и экспресс-линиях курсирует достаточное количество автобусов. Порядка 100 резервных автобусов по экспресс-линиям концентрируются в местах, где наблюдается высокая плотность потока пассажиров, и в случае необходимости их выводят на маршрут.

Однако наблюдения показывают, что пассажиропоток растет с каждым днем. В настоящее время ежедневно транспортируются порядка 550-600 тысяч пассажиров. Наибольшая плотность пассажиропотока наблюдается в утренние и вечерние часы. Днем автобусы курсируют почти пустые", - сказал Агаев.

По его словам, несмотря на все трудности, для бесперебойной деятельности автобусов мобилизованы все силы и ресурсы. "Тысячи сотрудников в сфере транспорта сегодня трудятся именно для этой цели. Однако наблюдения показывают, что некоторые граждане не соблюдают правила карантина, либо берут разрешения в массовом порядке в утренние часы. Это, в свою очередь, создает дополнительные трудности", - добавил Агаев.