Операционная компания Baku City Circuit (BCC), занимающаяся организацией гонок «Формулы-1» в Азербайджане, внесла уточнение в ситуацию с проведением Гран-при Азербайджана в этом году, который был перенесен на неопределенный срок в связи с продолжающимся глобальным распространением COVID-19.

Азербайджан не намерен проводить гонку без зрителей, говорится в заявлении BCC. Именно такой вариант рассматривается руководством «Формулы-1», если борьба с коронавирусом в мире не принесет должных результатов.

«Решение о переносе бакинской гонки, которая должна была пройти 7 июня, было принято после долгих обсуждений с правительством Азербайджана представителями «Формулы 1» и Международной автомобильной федерации (FIA), - сообщают организаторы бакинской «Формулы-1». - В настоящее время все участники чемпионата мира по автогонкам в серии «Формулы-1» продолжают наблюдать за ситуацией. Компания Baku City Circuit (BCC) заявляет, что не может подвергать риску здоровье сотрудников, болельщиков и участников чемпионата, и потому объявление конкретной даты проведения гоночного этапа в Баку станет возможным только тогда, когда ситуация стабилизируется и карантинные меры будут отменены.

Промоутер Гран-при Азербайджана (Ариф Рагимов – ред.) не считает целесообразным проведение гонки без зрителей и надеется, что до конца июня текущего года появятся возможности и условия, при которых Баку сможет принять участников и болельщиков «Формулы-1», которые соскучились по чемпионату.