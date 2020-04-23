В Азербайджане выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, еще 65 человек вылечились и были выписаны домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В сообщении говорится о гибели пациента 1935 года, у которого был выявлен коронавирус. Больной также страдал от ишемической болезни сердца, артериальной гипертензией и кардиосклерозом.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 1592 факта заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 1013 человек вылечились, 21 скончался, 558 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 16 из них оценивается как тяжелое, 23 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За минувший период проведено 114 410 тестов на коронавирус.