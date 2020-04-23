Оперативный штаб при Кабинете министров объявил о смягчении мер режима карантина, объявленного для борьбы с распространением коронавируса.

Требование на получение sms-разрешений по номеру 8103 при выходе из дома сохраняется. Однако срок разрешенийбудет продлен с двух часов до трех.

В списке разрешенных с 27 апреля сфер услуг и торговли значатся: продажа книг и газет, продажа одежды, услуги ателье и фотостудий, продажа мобильных телефонов и компьютерной и бытовой техники, услуги по уборке домов и частное репетиторство (за исключением групповых занятий). Также разрешена деятельность объектов по продаже мебели, автомобилей, косметики ювелирных изделий, цветов, удобрений и сельхозтехники.

Деятельность объектов, занимающихся этими услугами в торговых центрах и моллах по прежнему запрещена.

Вместе с тем, предприниматели, работающие в этих сферах, должны получать разрешение на работу для своих сотрудников на портале icaze.e-gov.az.

В оперативном штабе отметили, что решения принимаются при тщательном изучении санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Поэтому, если возникнет необходимость, то особый режим карантина может быть вновь ужесточен.