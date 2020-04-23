Лукашенко: У нас нет нефти... наше богатство — лес

Президент Беларуси Александр Лукашенко указал на отсутствие в недрах республики природного газа и небольшое количество добываемой нефти, в связи с чем призвал чиновников беречь имеющиеся ресурсы - лес, землю и "людские руки".

"Лес - это ресурс, сырье для многого… Мы в последнее время многое сделали для того, чтобы использовать этот наш возобновляемый ресурс. У нас нет столько нефти, сколько, допустим, в России, нет природного газа. Поэтому у нас земля, лес и людские руки - это ресурс, который мы должны использовать рачительно. И, коль это наше богатство, надо прирастать лесом", - цитирует белорусского лидера РИА Новости.

По его словам, лес как был богатством республики, так им и остается, однако к этому богатству "мы относимся порой, а, может быть, зачастую, безобразно". "Я уверен, что если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то мы бы жили не только гораздо лучше, но и вирусы бы нас не взяли".

Он добавил, что к этому природному богатству, которое есть в стране, нужно относиться по-человечески: ценить, беречь и вовремя восстанавливать.