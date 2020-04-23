Как сообщили haqqin.az в управлении, в рамках проекта структура заказала у азербайджанских художников Бахруза Кенгерли, Саялы Мамедовой, Орхана Гараева, Имрана Мехдиева и Вюсали Агарзаевой картины, отражающие нынешнее положение мира в условиях пандемии коронавируса. Данные произведения представлены 24 апреля на специальном онлайн-аукционе. Аукцион завершится 27 апреля в 12.00.

Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» дало старт культурно-благотворительному проекту с целью поддержки мероприятий по борьбе с коронавирусом.

Аукцион пройдет на странице в Фейсбук «ИЧЕРИШЕХЕР - LIVING HISTORY», на которую можно перейти по ссылке.

Предложения по выставленным на аукционе произведениям будут приниматься в закрытом формате. Цену за картину можно предложить в разделе личных сообщений. Каждый день будет объявляться самая высокая цена, предложенная за каждую картину.

Собранные в ходе аукциона средства будут переданы в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.