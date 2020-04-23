«Гинеколог» Карапетян провел интернет-осмотр россиянки и стал шантажировать

Россиянка стала жертвой некоего Карапетяна, представившегося ей гинекологом.

Как пишет Московский комсомолец, женщина пожаловалась в соцсети, что из-за коронавируса не может попасть на прием к гинекологу. Тогда на нее вышел некто Карапетян, который представился профильным врачом с большим стажем. Он предложил женщине провести осмотр виртуально - по интернету с помощью веб-камеры.

После проведенного "осмотра" лжегинеколог стал требовать с женщины 200 тысяч рублей, в противном же случае грозится распространить по интернету компрометирующее видео. Пока выйти на след мошенника не удалось.