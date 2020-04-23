ВОЗ о главной причине нераспространения коронавируса в Азербайджане

Представитель ВОЗ заявила, что меры, предпринимаемые в Азербайджане по борьбе с распространением коронавируса, дают положительные результаты.

«До сегодняшнего дня количество инфицированных коронавирусом в Азербайджане составляет 1548 человек. Из них 948 человек выздоровели, 20 человек скончались». Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом на брифинге заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

«Это в основном проявляется в большом количестве выздоровевших людей», - сказала она.

Она отметила, что своевременное объявление карантинного режима также повлияло на снижение числа зараженных.

"В то же время, приветствуется индивидуальная проверка каждого прибывающего в страну, и своевременное помещение в больницы лиц с положительным тестом на коронавирус", - сказала она.

Харманджи напомнила, что многие страны, включая и Азербайджан, соблюдая рекомендации ВОЗ, готовят планы по выходу из режима карантина. По ее словам, смягчая меры карантина, необходимо помнить и о мерах безопасности.

«Вирус продолжает сохранять в себе опасность. Эпидемия может вспыхнуть вновь. Понимаем, что все хотят вернуться к привычной жизни. Мы тоже этого хотим», - сказала она.

Представитель ВОЗ поблагодарила азербайджанский народ за серьезное соблюдение требований карантина.

«Еще некоторое время не сможем вернуться к ситуации, которая была до пандемии. Необходимо оставаться дома и соблюдать социальную дистанцию. Правительство Азербайджана работает над смягчением карантинного режима с 5 мая. Мы также стараемся оказать поддержку. Благодарю азербайджанский народ за поддержку правительству в трудное время, за соблюдение рекомендаций. Борьба с вирусом была бы неэффективной без полного участия населения. Сейчас есть необходимость в большей сплоченности», - отметила Харманджи.