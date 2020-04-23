В Грузии школы будут закрыты до сентября
В Грузии учебный процесс в школах не восстановится до 1 сентября, заявил премьер-министр Георгий Гахария.
По словам главы грузинского правительства, учебный процесс в онлайн-режиме проходит нормально и объявление академического года не предусматривается, передает Sputnik Грузия.
"Учеба в школах не возобновится до первого сентября, но академический год не будет объявлен. Учебный процесс проходит нормально", - заявил Гахария.
По словам премьера, по образованию планируется провести отдельную презентацию дальнейших планов.