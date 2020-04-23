Путин призвал чиновников не покупать иностранные лимузины

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами российского правительства призвал органы государственной власти и госкомпании приобретать автомобили, необходимые для работы, а не иностранные лимузины, сообщает РИА Новости.

"Прошу строго контролировать, чтобы органы государственной власти, ведомства, госкомпании, обращаю на это ваше внимание, приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины", - отметил глава российского государства Путин.