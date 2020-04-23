Газахский цементный завод объявлен лучшим награда Всемирной конфедерации, фото
ООО «Газахский цементный завод» примет участие на церемонии награждения Всемирной конфедерации по управлению бизнесом (World Confederation of Businesses), которая состоится в Катаре 24-27 ноября этого года. Предприятие было объявлено лауреатом премии Business Excellence Award за достижения в управлении бизнесом в 2019-2020 гг, в качестве продукции, системе управления, инновации и др, заявили haqqin.az в пресс-службе ООО "Газахский цементный завод".
Стоит отметить, что World Confederation of Businesses была основана в 2004 году в Техасе. В настоящее время организация насчитывает более 3500 участников из 120 стран мира.
ООО «Газахстий цементный завод» обеспечивает качественным цементом и бетоном крупномасштабные проекты, реализуемые в стране в последние годы. В то же время завод успешно экспортирует цемент и клинкер.
Завод также известен рядом крупных социальных проектов в регионе и в частности регулярно помогает малоимущим семьям в приграничных селах.
В последние месяцы, в связи с режимом карантина, объявленного из-за распространения коронавируса, предприятие обеспечило продуктовыми наборами малоимущие семьи в Газахском районе. Поддерживая бесперебойную работу завода, его руководство распорядилось регулярно проводить дезинфекцию всех объектов на территории, а также обеспечить сотрудников индивидуальными средствами защиты.
ООО «Газахский цементный завод», увеличивая производство цемента и клинкера, также реализует инвестиционный проект по наращиваю экспортного потенциала клинкера в соседнюю Грузию.
Так, в марте-апреле этого года немецкая компания Sustained Visions и турецкая Dal Teknik Makina проводили на заводе установку технологического оборудования для повышения производства клинкера и цемента. Для успешной реализации проекта завод привлек местных и иностранных специалистов. В настоящее время проект близится к завершению.
Инвестиции, направленные ООО на повышение производства и экспортного потенциала, также поспособствуют притоку в страну валюты, развитию региона и открытию новых рабочих мест.