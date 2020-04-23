Стоит отметить, что World Confederation of Businesses была основана в 2004 году в Техасе. В настоящее время организация насчитывает более 3500 участников из 120 стран мира.

ООО «Газахский цементный завод» примет участие на церемонии награждения Всемирной конфедерации по управлению бизнесом (World Confederation of Businesses), которая состоится в Катаре 24-27 ноября этого года. Предприятие было объявлено лауреатом премии Business Excellence Award за достижения в управлении бизнесом в 2019-2020 гг, в качестве продукции, системе управления, инновации и др, заявили haqqin.az в пресс-службе ООО "Газахский цементный завод".

ООО «Газахстий цементный завод» обеспечивает качественным цементом и бетоном крупномасштабные проекты, реализуемые в стране в последние годы. В то же время завод успешно экспортирует цемент и клинкер.

Завод также известен рядом крупных социальных проектов в регионе и в частности регулярно помогает малоимущим семьям в приграничных селах.

В последние месяцы, в связи с режимом карантина, объявленного из-за распространения коронавируса, предприятие обеспечило продуктовыми наборами малоимущие семьи в Газахском районе. Поддерживая бесперебойную работу завода, его руководство распорядилось регулярно проводить дезинфекцию всех объектов на территории, а также обеспечить сотрудников индивидуальными средствами защиты.

ООО «Газахский цементный завод», увеличивая производство цемента и клинкера, также реализует инвестиционный проект по наращиваю экспортного потенциала клинкера в соседнюю Грузию.

Так, в марте-апреле этого года немецкая компания Sustained Visions и турецкая Dal Teknik Makina проводили на заводе установку технологического оборудования для повышения производства клинкера и цемента. Для успешной реализации проекта завод привлек местных и иностранных специалистов. В настоящее время проект близится к завершению.

Инвестиции, направленные ООО на повышение производства и экспортного потенциала, также поспособствуют притоку в страну валюты, развитию региона и открытию новых рабочих мест.