Врачи расширили список симптомов коронавируса

Американские ученые из Национального центра по контролю и профилактике заболеваний США после тщательного изучения расширили список уже подтвержденных ранее симптомов коронавируса.

Ранее центр указывал только три симптома COVID-19: высокую температуру, кашель и одышку. Теперь в список внесены озноб, внезапно наступившая усталость, мышечные боли, головная боль, боль в горле, а также потеря вкуса и запаха.

Кроме того, указаны четыре состояния, которые требуют безотлагательной медицинской помощи — затрудненное дыхание, непрекращающаяся боль в груди, спутанность сознания и цианоз.

Решение о расширении списка было принято после того, как несколько десятков врачей из различных американских штатов сообщили федеральным чиновникам, что их пациенты с коронавирусом жаловались на ранее неизвестные симптомы.