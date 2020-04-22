Для предотвращения распространения инфекции COVID-19 были установлены правила безопасности при омовении тел усопших. Об этом заявил сегодня журналистам директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Адалят Гасанов, сообщает haqqin.az.

Так, работники, совершающие омовение тела умершего, используют средства индивидуальной защиты (перчатки с длинными рукавами, маску N95, защитные очки и длинный фартук). Использованные средства индивидуальной защиты затем утилизируются в контейнере для медицинских отходов. Зона промывки должна дезинфицироваться 1/10 раствором хлора или таблеткой хлора, так как она загрязнена плотными выделениями. Персоналу морга и омывателям тел усопших разъяснена важность соблюдения правил личной гигиены, таких как гигиена рук.

В случае смерти лица с подозрением/подтвержденным диагнозом COVID-19 дома, процедуру захоронения проводят в соответствии с вышеуказанными руководящими принципами. При помещении тела в могилу используют перчатки.

Личные вещи покойного должны быть помещаются в двойную нейлоновую сумку. Если предмет подлежит повторному использованию, родственникам говорят, что его нужно стирать при температуре 60-90 градусов. В случае утилизации этих предметов они считаются медицинскими отходами.

Также по словам Адалята Гасанова, определен порядок транспортировки тел лиц, погибших от коронавируса. Водитель транспортного средства, перевозящего тело умершего от коронавируса также должен использовать средства индивидуальной защиты. А сам автомобиль после транспортировки отправляется на дезинфекцию.