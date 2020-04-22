Путин: ситуация с COVID-19 сложнее кризиса 2008 года

Ситуация с коронавирусом оказывает негативное влияние на деловую активность в России сильнее, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Сегодняшний момент, конечно, сложнее, чем была ситуация в 2008-2009 годах», — сказал российский лидер на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

Путин отметил, что пандемия ограничивает экономическую деятельность в России по целому ряду направлений, а также добавил, что набор предложений, сформулированный представителями отечественного автопрома, «мало чем отличается от того периода».