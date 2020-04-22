В Минтруда создается подсистема военно-врачебной экспертизы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ "О совершенствовании военно-врачебной экспертизы и системы медицинского освидетельствования и об изменении в «Положение о централизованной электронно-информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана», сообщает АзерТАдж.

В Указе говорится, что с целью обеспечения системности информации, собранной в связи с военно-врачебной экспертизой и в результате медицинского освидетельствования, повышения эффективности соответствующего информационного обмена между государственными информационными ресурсами и системами, прозрачности в сфере оценки инвалидности, расширения применения современных информационных технологий в централизованной электронно-информационной системе Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана создается подсистема «военно-врачебная экспертиза и медицинское свидетельствование».