Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, на таможенном посту «Билясувар» был остановлен прибывший из Ирана грузовик MAN с госномерами 99-JZ-401/10-ZJ-401, за рулем которого находился гражданин Азербайджана Илькин Дуньямалыев.

Сотрудники Оперативно-следственного управления Главного южного территориального управления таможни на основе поступившей оперативной информации провели спецоперацию, в ходе которой задержали почти 12 кг наркотических средств, привезенных из Ирана.

При первичном допросе водитель грузового автомобиля заявил, что не везет никаких запрещенных вещей.

Однако во время обыска с применением кинологов, служебная собака отреагировала на кабину и прицеп грузовика. При осмотре кабины грузовика, в ней был обнаружен целлофановый сверток с тремя граммами марихуаны.

При осмотре прицепа грузовика в нем были обнаружены 7 различных хорошо припрятанных свертков. В свертках были обнаружены 8 кг 557 грамм героина и 3 кг 241 грамм метамфетамина.

По факту ведется расследование.