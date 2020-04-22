«После всесторонних обсуждений сформировалось такое мнение, что с 27 апреля специальный карантинный режим можно смягчать для отдельных сфер. Прежде всего, речь идет о малых объектах в сферах торговли и услуг», - сказал Асадов в ходе видеоконференции с главами ряда министерств и ведомств.

По его словам, оперативный штаб будет контролировать ситуацию и принимать решения, исходя из ситуации.

«Если число заражений вновь будет расти, то штаб может принять решение об ужесточении карантина», - отметил он.

Премьер подчеркнул, что положительная динамика в борьбе с пандемией позитивно повлияет на рост экономической активности.