Интересные дискуссии на онлайн-панели международной группы «Бакинский процесс»

Онлайн-заседание было проведено для обсуждения влияния нынешнего кризиса, возникшего в связи с пандемией COVID-19, на отношения между людьми и культурами, для обмена мнениями об эффективном межгосударственном и межкультурном сотрудничестве в этом контексте.

Онлайн-заседание с участием министра культуры Азербайджанской Республики, верховного представителя генерального секретаря ООН, генерального директора ИСЕСКО, представителя ЮНЕСКО и других организаций транслировалась в прямом эфире на официальной странице Министерства культуры в Facebook.

Открывая встречу, министр культуры Азербайджанской Республики Абульфас Гараев отметил, что инициатива «Бакинский процесс» по межкультурному диалогу, выдвинутая президентом Ильхамом Алиевым в 2008 году, приобрела глобальное значение. С 2011 года (каждые два года) в рамках «Бакинского процесса» пять раз был проведен Всемирный форум по межкультурному диалогу, шесть раз - Бакинский международный гуманитарный форум. В 2016 году в столице Азербайджана состоялся VII глобальный форум Альянса цивилизаций ООН

Министр отметил, что ООН объявила «Бакинский процесс» и Всемирный форум по межкультурному диалогу главной глобальной платформой в области межкультурного и межрелигиозного диалога.

В своем выступлении Абульфас Гараев также подробно рассказал о мерах, принятых для борьбы с вирусом COVID-19 в нашей стране, подчеркнул, что было реализовано более 20 проектов в поддержку культуры и творчества.

В ходе встречи верховный представитель генерального секретаря ООН Мигель Моратинос поблагодарил азербайджанское государство и лично президента Ильхама Алиева за такую глобальную инициативу. Он отметил, что несмотря на то, что невозможно осуществить все предыдущие планы из-за ситуации, вызванной пандемией, нужно проявить солидарность, чтобы предотвратить этот гуманитарный кризис.

Генеральный директор ИСЕСКО Салим аль-Малик поблагодарил руководство страны за поддержку, оказанную в развитии отношений между ИСЕСКО и Азербайджаном. Руководитель организации отметил, что ИСЕСКО объявила о ряде проектов и конкурсов по борьбе с вирусом COVID-19, в частности, были предприняты важные шаги в области цифрового развития.

Представитель ЮНЕСКО Анн-Белинда Преис выразила приверженность организации к «Бакинскому процессу», отметила, что организация объявила международное движение «ResiliArt» (толерантное искусство) и провела онлайн-совещание министров культуры стран-членов ЮНЕСКО.

Другие участники дискуссии выступили с интересными предложениями о текущей ситуации и обменялись мнениями. В выступлениях подчеркивалась необходимость дальнейшего укрепления культурных связей, установленных между странами в прошлом.

В заключение было принято решение подготовить специальный отчет относительно обсуждений, состоявшихся на онлайн-заседании и представить новую дорожную карту для будущего сотрудничества.

Подробный отчет по итогам встречи будет представлен общественности в ближайшие дни.