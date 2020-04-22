С целью поддержки призыва президента Ильхама Алиева об оказании помощи нуждающимся в период борьбы с коронавирусом в стране ЗАО AzerGold и его подрядчики ООО STAR MİNİNG, ООО AT-Geotech и ООО AzPlast 2012 осуществили акцию поддержки группе семей, проживающих в отдаленных деревнях.

Социальный проект охватил 250 семей, в том числе все семьи, проживающие в деревнях Човдар и Шадах, а также 150 семей, проживающих в деревне Гушчу. Отметим, что данные отдаленные деревни расположены в непосредственной близости к Човдарскому горнорудному предприятию ЗАО AzerGold и находятся на расстоянии 25 км от Дашкесанского района. Учитывая режим карантина и ограничения на передвижение, действующие в стране в рамках борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19), ЗАО AzerGold преподнесло жителям данных деревень месячный запас продуктов повседневного потребления, а также медицинские маски. Акция была осуществлена с соблюдением всех требований карантинного режима, на встрече с жителями сотрудники ЗАО подчеркнули важность соблюдения требований режима карантина и самоизоляции, а также правил личной гигиены.

Отметим, что подобные акции, регулярно осуществляемые в рамках политики корпоративной социальной ответственности ЗАО AzerGold, наряду с поддержкой социально-экономически направленных государственных программ, служат также обеспечению заботой местного населения, проживающего в непосредственной близости от операционных участков ЗАО.