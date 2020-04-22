«В 12 районах очаги инфицирования полностью ликвидированы». Об этом сегодня на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете Министров, сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

Он отметил, что на данный момент в этих районах нет случаев инфицирования.

Виктор Гасымов также сказал, что в Азербайджане до сегодняшнего дня до 300 медицинских работников заразились коронавирусом.

В.Гасымов отметил, что 65% из них излечились: «Среди них есть врачи и медсестры. Но это не означает того, что они все заразились в медучреждениях. Тем не менее в некоторых медучреждениях были случаи заражения медработников. К сожалению, один врач скончался».

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На долю Баку приходится 52,1% случаев заражения вирусом COVID-19 в Азербайджане. Об этом сегодня на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров, заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что 6,88% случаев заражения COVİD-19 приходится на Аран, 8,28% - на Лянкяран, 5,54% - на Абшерон, 7,62% - на Гянджа-Газах, 2,40% - на Губа-Хачмаз, 1,07% - на Верхний Карабах, 1,27% - на Шеки-Загаталу, 1,4% - на Горный Ширван, 0,27% - на Нахчыван.

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Пять процентов инфицированных коронавирусом в стране – это дети в возрасте до 9 лет. Об этом на пресс-конференции оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, 6 процентов зараженных вирусом относятся к возрастной группе 10-19 лет, 14% - 20-29 лет, 18% - 30-39 лет, 16% - 40-49 лет, 22% - 50-59 лет, 13% - 60-69 лет, 4% - 70-79 лет , 2% - лица старше 80 лет.

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«Введение особого карантинного режима предотвратило массовое заражение коронавирусом в стране», - сказал на брифинге председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он также заявил о том, что важно поэтапно выходить из этого режима.

«Ряд стран готовится поэтапно выйти из карантина. Полная отмена карантинного режима может вызвать новую волну заражения», - сказал Рамин Байрамлы.

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Председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы также заявил, что в настоящее время в реанимации находятся 20 больных с коронавирусом.

По его словам, 7 человек из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Открытие медицинского центра «Ени Клиника» оказало нам большую поддержку, здесь уже прошли курс лечения до 130 больных коронавирусом», - сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

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Все мероприятия, проводимые в нашей стране против коронавируса, находятся под непосредственным контролем президента и первого вице-президента Азербайджана, сказал на брифинге председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

«С марта 2020 года коронавирус объявлен ВОЗ пандемией. В нашей стране продолжаются профилактические мероприятия, создаются новые лаборатории.

В стране есть все возможности, оборудование и принадлежности для обнаружения вирусной инфекции. На территории страны действуют 18 лабораторий для регулярной диагностики вируса. Проведено около 115 тысяч тестов.

Возможности современных лабораторий, действующих при поддержке Фонда Гейдара Алиева, расширяются. С 20 апреля начала действовать лаборатория в Шеки. С 27 апреля начнет работу лаборатория в Сумгайыте. Таким образом диагностические возможности еще больше расширятся. В приобретении оборудования особая поддержка была оказана частным сектором, «PAŞA Holding». Это оборудование есть в очень малом количестве стран, оно состоит из современных систем европейского производства. В то же время реактивы производства Великобритании. Поэтому мы уверены в результатах анализов», - сказал Р.Байрмалы.

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В Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана проводится брифинг для журналистов.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, в ходе брифинга члены Штаба ответят на вопросы представителей СМИ.