Bloomberg: Российскую нефть могут сжигать за ненужностью

Мелкие российские нефтяные компании рискуют лишиться возможности продавать добытую нефть, пишет Bloomberg. В частных беседах руководители некоторых из них признаются, что уже приготовились сжигать свое сырье за ненужностью покупателям.

Опрошенные изданием профильные аналитики отметили, что наблюдаемая в настоящее время на рынке нехватка хранилищ оставляет нефтяникам слишком узкое пространство для маневра. Они могут остановить добычу, но это потребует слишком больших расходов, на которые едва ли смогут пойти независимые компании, поскольку они намного превышают их обычную себестоимость добычи и транспортировки.

Российские нефтеперерабатывающие заводы также не станут закупать все добываемые объемы, поскольку тоже сталкиваются с падением спроса и дефицитом мощностей для хранения, которые заполнены их нефтепродуктами. Крупные компании сталкиваются с теми же проблемами, но могут рассчитывать на помощь государства, которое считает их слишком важными для национальной экономики.