МИД Турции осудил заявление Трампа по «геноциду армян»

Министерство иностранных дел Турции раскритиковало заявление президента США Дональда Трампа по поводу так называемого «геноцида армян» в 1915 году в Османской империи, передает ТАСС.

«Это заявление, содержащее внутриполитические убеждения, для нас недействительное. Мы отвергаем обвинения, выдвинутые в заявлении. Мы видим, что в нем настойчиво проигнорированы страдания 500 тыс. мусульман, убитых армянскими повстанцами в тот период. Такое лишенное справедливости отношение необходимо изменить», - говорится в распространенном коммюнике внешнеполитического ведомства республики.

В нем также напоминается, что в силе остается предложение Анкары о создании совместной комиссии историков по расследованию событий 1915 года.

«Мы с уважением вспоминаем всех представителей - мусульман, христиан, евреев, погибших при падении Османской империи», - подчеркивается в заявлении.

Ранее сегодня президент США выступил по поводу событий в 1915 году в Османской империи, однако не стал использовать слово «геноцид».