США оказались под угрозой дефицита мяса

Около четверти предприятий по производству свинины и десять процентов по производству говядины не работают. 24 апреля корпорация Tyson Foods Inc. заявила, что закрывает свой завод по производству говядины в штате Вашингтон. Число подобных случаев продолжает расти, в том числе в Канаде, из-за чего некоторые производители планируют сокращать экспорт мяса в США. На фоне этого крупнейший в мире производитель мяса JBS SA предупреждает о дефиците. Из-за сбоев оптовая цена говядины достигла рекордного уровня, цена на бекон взлетела на 137 процентов.

В США работа 13 американских заводов по производству свинины и говядины приостановлена, что грозит возникновением дефицита мяса в стране, пишет Bloomberg.

Ситуация усугубляется тем, что у 100 специалистов Министерства сельского хозяйства США, которые ранее инспектировали различные заводы, выявили коронавирус. Как пишет издание, отрасль может пострадать еще больше, если зараженные сотрудники Минсельхоза занесли инфекцию на предприятия, где еще не было вспышек вируса.

«Люди не понимают, что в ближайшие месяцы поставка мяса и продовольствия в магазины станет очень большой проблемой», — сказал Пите Канкро, генеральный директор компании Jersey Mike’s Franchise Systems Inc.

Рик Бергманн, председатель Канадского совета по свинине, заявил, что снижение производственных мощностей и закрытие заводов заставляет фермеров, выращивающих свиней на востоке Канады, подвергать эвтаназии животных, которых ранее готовили на убой. В Миннесоте фермерам, возможно, придется убить 200 тысяч свиней в ближайшие несколько недель.

Правительство США 22 апреля опубликовало ежемесячные данные по запасам замороженных продуктов. Запасов свинины, говядины и птицы хватит примерно на две недели. Из-за того, что работа большинства заводов приостановлена на 14 дней, это повышает вероятность дефицита мяса.