Смертность от коронавируса в Италии продолжает идти на спад

Это самый низкий прирост за время эпидемии. 12 апреля сообщалось о 431 погибшем. В четверг было зарегистрировано 464 смертельных исхода.

Число жертв коронавируса COVID-19 в Италии за сутки возросло на 420, составив 25 969, следует из сводки службы гражданской обороны страны.

Выздоровевшими за сутки объявлены 2922 жителя Италии, этот показатель достиг 60 498.

Общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 192 994 с приростом в 3021. В четверг этот показатель составлял 189 973 человека.

Зараженными на данный момент являются 106 527 жителей Италии. Также в четверг число выздоровевших и выписанных за сутки впервые превысило новые случаи.

Продолжает сокращаться число пациентов палат интенсивной терапии и обычных госпитализированных. Так, больницы покинули 803 зараженных, а из реанимации выписаны 93 больных. Последний показатель стабильно снижается с 4 апреля, сейчас он составляет 2173 пациента, опустившись до "допикового" уровня 17-18 марта.