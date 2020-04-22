Аркадий Дворкович: «Теймур Раджабов сыграет в турнире претендентов»

Напомним, что Теймур Раджабов был отобран в турнир претендентов этого года благодаря победе в прошлом году на Кубке мира в Ханты-Мансийске, однако из-за пандемии коронавируса отказался участвовать в соревновании, стартовавшем 17 марта в Екатеринбурге. Но после того, как правительство России закрыло международное авиасообщение, руководство ФИДЕ вынуждено было приостановить турнир. В нем было сыграно 7 туров, то есть ровно половина турнира.

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович в беседе со Sputnik-Азербайджан отметил, что считает справедливым, если азербайджанский шахматист сыграет в следующем турнире претендентов, который пройдет в 2022 году.

«Пока это не согласовано в установленном порядке с советом ФИДЕ, но я лично считаю, что было бы разумно и справедливо дать Теймуру право участвовать в следующем турнире претендентов в 2022 году», - сказал Дворкович.

Глава ФИДЕ считает, что Теймуру Раджабову пришлось принять непростое для себя решение.

«Это исходит из того, что обстоятельства нынешнего года сложились достаточно непросто, и он действительно принял непростое для себя решение отказаться от участия в турнире. Тем не менее он победитель Кубка мира 2019 года, поэтому я лично считаю, что будет справедливо дать ему право сыграть в турнире претендентов в 2022 году», - подчеркнул Дворкович.