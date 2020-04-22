Аркадий Дворкович: «Теймур Раджабов сыграет в турнире претендентов»
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов получит право сыграть в турнире претендентов 2022 года.
Напомним, что Теймур Раджабов был отобран в турнир претендентов этого года благодаря победе в прошлом году на Кубке мира в Ханты-Мансийске, однако из-за пандемии коронавируса отказался участвовать в соревновании, стартовавшем 17 марта в Екатеринбурге. Но после того, как правительство России закрыло международное авиасообщение, руководство ФИДЕ вынуждено было приостановить турнир. В нем было сыграно 7 туров, то есть ровно половина турнира.
Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович в беседе со Sputnik-Азербайджан отметил, что считает справедливым, если азербайджанский шахматист сыграет в следующем турнире претендентов, который пройдет в 2022 году.
«Пока это не согласовано в установленном порядке с советом ФИДЕ, но я лично считаю, что было бы разумно и справедливо дать Теймуру право участвовать в следующем турнире претендентов в 2022 году», - сказал Дворкович.
Глава ФИДЕ считает, что Теймуру Раджабову пришлось принять непростое для себя решение.
«Это исходит из того, что обстоятельства нынешнего года сложились достаточно непросто, и он действительно принял непростое для себя решение отказаться от участия в турнире. Тем не менее он победитель Кубка мира 2019 года, поэтому я лично считаю, что будет справедливо дать ему право сыграть в турнире претендентов в 2022 году», - подчеркнул Дворкович.
Он отметил, что в связи с допуском Раджабова к участию в турнире претендентов 2022 года, в ближайшее время будут проведены необходимые консультации внутри совета ФИДЕ и с потенциальными организаторами турнира претендентов 2022 года.
«После этого мы сможем рассмотреть это предложение официальным образом. Повторюсь, мне кажется, что это будет правильно», - заметил Дворкович.
Напомним, что вчера с официальным письмом к Аркадию Дворковичу обратился президент Федерации шахмат Азербайджана Эльман Рустамов. За Теймура вступились и шахматисты сборной Азербайджана. Открытое письмо руководству ФИДЕ подписали Шахрияр Мамедъяров, Аркадий Найдич, Рауф Мамедов, Ниджат Абасов и Гадир Гусейнов.