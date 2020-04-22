Роспотребнадзор: Иммунитет к коронавирусу вырабатывается не у всех

Достоверных данных о том, что кто-то заразился коронавирусом повторно, нет, но у некоторых людей не вырабатывается иммунитет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Достоверных данных или фактов о том, что кто-то заразился повторно, на сегодняшний день нет, но надо иметь в виду, что от 5% до 10% популяции, в принципе, не способны вырабатывать иммунный ответ", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Попова уточнила, что они могут болеть не один раз тем, чем остальные 90-95% популяции не будут болеть, переболев единожды.