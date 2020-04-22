На борту эсминца ВМС США обнаружили коронавирус

Коронавирус на ракетном эсминце ВМС США "Кидд" (USS Kidd) обнаружен уже у 18 моряков, сообщили РИА Новости в пресс-службе военно-морских сил.

Ранее официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил журналистам, что заболевание было выявлено у одного из моряков, которого доставили в больницу города Сан-Антонио в штате Техас, после чего стали обследовать остальных членов команды.

"По данным на это утро (пятницы), еще 17 моряков сдали положительный тест. Проверка продолжается, и мы ожидаем новых случаев", - сказали в пресс-службе.

Общее число членов экипажа не уточняется. На эсминце "Кидд" оно, согласно нормативу, составляет 380 человек.