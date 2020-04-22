Правительству России предложили продлить карантин

Ограничительные меры из-за коронавируса целесообразно продлить как минимум до 12 мая. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.

«Мне хотелось бы подчеркнуть, что это мнение, которое у нас, у специалистов, складывается, а мы обсуждали и с академическим сообществом этот вопрос, что эти меры необходимо продолжить… которые сейчас введены фактически во всей стране, на этот период, до 12 мая, как минимум», — отметил он на совещании с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

Президент РФ Владимир Путин установил до 30 апреля выходные дни с сохранением зарплат. Работают только жизненно важные организации. Это сделано для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса, сообщил, что режим изоляции в связи с коронавирусом могут продлить и на май. Уточним, выходные в мае будут с 1 по 5 мая, с 9 по 11 мая.

По данным издания, на майские праздники, скорее всего, продолжится режим изоляции, а рабочие дни между ними могут быть выходными.

Согласно другому сценарию развития, каникулы могут продлиться до середины мая, отметил другой источник. В третьем варианте не исключено продление изоляции до 1 июня, сказал он.